VIDEO – Roma-Verona 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 febbraio 2023), posticipoventitreesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. LA PRIMA VOLTA –1-0 nel posticipoventitreesima giornata diA. Laperde gli altri attaccanti ma trova dal nome nuovo Ola Solbakken i tre punti. In avvio, su situazione fortuita, Tammy Abraham è colpito da Gianluca Mancini in caduta e si procura una ferita alla palpebra che lo costringe ad andare in ospedale. Primo tempo equilibrato, ma a quattro secondi dal 45? un colpo di tacco di Leonardo Spinazzola libera Solbakken che incrocia col ...