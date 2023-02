Video Musetti, palleggi sulla spiaggia di Rio in attesa di Jarry (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lorenzo Musetti sarà impegnato nel primo turno del torneo di tennis Atp di Rio de Janeiro contro il cileno Jarry. Nell'attesa, si rilassa ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lorenzosarà impegnato nel primo turno del torneo di tennis Atp di Rio de Janeiro contro il cileno. Nell', si rilassa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrApocalypse : Lorenzo Musetti in costume a Rio de Janeiro, le foto e il video social - om_visuals : RT @om_visuals: encordando la escopeta del lolo musetti, by @pablo_balghera - chiaridigenova : RT @om_visuals: encordando la escopeta del lolo musetti, by @pablo_balghera - pablo_balghera : RT @om_visuals: encordando la escopeta del lolo musetti, by @pablo_balghera - om_visuals : encordando la escopeta del lolo musetti, by @pablo_balghera -