VIDEO – L’Inter agguanta i tre punti contro l’Udinese e si concentra sul Porto | TG Inter-News 20 febbraio 2023 (Di lunedì 20 febbraio 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla vittoria delL’Inter sull’Udinese e sull’imminente sfida contro il Porto in Champions League TG IN NERAZZURRO ?L’Inter, dopo l’inatteso pareggio contro la Sampdoria, conquista tre punti importanti contro l’Udinese. Soddisfazione per Inzaghi a fine partita, con vari temi affrontati dal tecnico nerazzurro. La squadra, archiviata la vittoria con i friulani si prepara alla sfida di Champions League contro il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulla vittoria delsule sull’imminente sfidailin Champions League TG IN NERAZZURRO ?, dopo l’inatteso pareggiola Sampdoria, conquista treimportanti. Soddisfazione per Inzaghi a fine partita, con vari temi affrontati dal tecnico nerazzurro. La squadra, archiviata la vittoria con i friulani si prepara alla sfida di Champions Leagueil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : VIDEO - L’Inter agguanta i tre punti contro l’Udinese e si concentra sul Porto | TG Inter-News 20 febbraio 2023 - - Lucio2313 : RT @pasqlaragione: In questo video mancano tante altre giocate importanti, così come contro Inter e Napoli. Ma al 70' Pioli lo sostituiva s… - MemoriesMilan : A fine partita ripete che bisogna crederci. 'Sono stato vicino all'#Inter ma dio ha fatto bene le cose'. Ormai Oliv… - It_Tre : RT @pasqlaragione: In questo video mancano tante altre giocate importanti, così come contro Inter e Napoli. Ma al 70' Pioli lo sostituiva s… - modricrabit : RT @Inter: 'Ho sempre sognato la maglia dell'#Inter. Poterla indossare ogni weekend è una cosa che non dimenticherò mai'. L'intervista di… -