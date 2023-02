Video Gol Marcus Thuram al Borussia Moenchengladbach: il meglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'attaccante francese del Borussia Moenchengladbach, Marcus Thuram, ha fatto sapere che lascerà il club a giugno a parametro zero. Con i tedeschi ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'attaccante francese del, ha fatto sapere che lascerà il club a giugno a parametro zero. Con i tedeschi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Esattamente un anno fa: da 0-2 a 2-2 in #RomaVerona con i primi gol in giallorosso di Volpato e Bove ?? #ASRoma - Lega_B : Abbiamo il gol dell'anno ???? ?? Valerio Verre #SerieBKT - gippu1 : Risale al Torneio de Rio-Sao Paulo 1997, in cui si sperimentò una regola mutuata dal basket: dal 15° fallo di squad… - PavelDiallo : RT @Azzurri: ?? Buon compleanno a Roberto #Baggio ?? ???? 56 presenze e 27 gol in #Nazionale ? #HallofFame del Calcio Italiano ?? Pallone d'O… - _naturelover57_ : RT @HCAP1937: ????Primo gol in maglia biancoblù per Thomas Rüfenacht???? #HCAP -