VIDEO ? Inter-Torino 2-0 | Campionato Primavera 1 | gol e highlights

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ha battuto 2-0 ilnel match valido per la ventesima giornata del1. Nerazzurri di Chivu che salgono in classifica a quota 28 punti. I gol e glidel match SUCCESSO ? Dopo il successo in Coppa Italia contro il Cagliari, l’fa il bis e conferma il buon periodo di forma. I ragazzi di Chivu hanno regolato ilper 2-0 grazie alla rete dell’implacabile Francesco Pio Esposito al 42?, autore di tre gol in Coppa Italia. A chiudere il match l’altro attaccante Curatolo al 71?. Di seguito gol edel match di. Fonte: Canale YouTube dell’-News - ...

Per non sentire il peso dell'età, l'ex attaccante del Brasile e dell'Adriano ha spento 41 candeline tra fiumi di champagne , a bordo di uno yacht di lusso e in ... ritratta in foto esui ...... Stefano Sensi e lo scatto 'milf' (oh, lo dice lui), il'hot' nei bagni dello stadio, la ... ma comunque Parentesi: outfit VINCITORI dell'All Star Weekend- Udinese: così, dal nulla, il ...

Lautaro, l’Inter ha deciso: sarà il capitano del futuro, ecco il piano. E quel video… fcinter1908

VIDEO / Quanto vale la Champions Dai gironi alla finale: i premi Uefa fcinter1908

VIDEO – Dove vedere Inter-Porto: diretta TV e streaming Passione Inter

Juve-Spezia, Eintracht-Napoli e Inter-Porto: il commento della Gazzetta Gazzetta

A due giorni da Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League, Ricardo Quaresma ha rilasciato una lunga intervista a O Jogo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...