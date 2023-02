Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTNA ALLA NOMENTANA ANCHE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LAURENTINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA RALLENTAMENTI POI SULLAAFIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL GRA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMIBILITA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral