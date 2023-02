Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 15:30 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione, PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI INFINE, I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL SPA, SULLA FERROVIA REGIONALE METRomaRE, RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLE ORE SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS IN SOSTITUTIVI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMIBILITA E’ ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN USCITA DAALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI INFINE, I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL SPA, SULLA FERROVIA REGIONALE METRE, RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLE ORE SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS IN SOSTITUTIVI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMIBILITA E’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Cantiere Acea a via Prenestina, tra via Rocca Cencia e via Fosso dell'Osa. La devia… - in_appennino : RT muoversintoscan 'RT @comunecalcinaia: A partire dal 23 Febbraio, via Lungarno Roma sarà interessata da un nuovo… - muoversintoscan : RT @comunecalcinaia: A partire dal 23 Febbraio, via Lungarno Roma sarà interessata da un nuovo provvedimento che disciplina la circolazione… - Er_Foxy_71 : Pietralata, otto comitati di residenti: «Qui niente stadio della Roma, temiamo per trasporti, viabilità e la vicina… - comunecalcinaia : A partire dal 23 Febbraio, via Lungarno Roma sarà interessata da un nuovo provvedimento che disciplina la circolazi… -