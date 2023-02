Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 12:30 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MIGLIORA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA STATALE PONTINA, DOVE PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma LE ALTRE NOTIZIE PARLIAMO DI CANTIERI SULLA PROVINCIALE TARQUINIENSE AL KM 3 CIRCA PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ASTRAL SPA, POSSIBILI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA RESTIAMO NELL’AMBITO DIE LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA PONTINA, DALLE 21.00 ALLE 06.00 DEL MATTINO TRA L’INCROCIO DI TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CON USCITA OBBLIGATORIA TOR DE’ CENCI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO FINO AL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA STATALE PONTINA, DOVE PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIE PARLIAMO DI CANTIERI SULLA PROVINCIALE TARQUINIENSE AL KM 3 CIRCA PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ASTRAL SPA, POSSIBILI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA RESTIAMO NELL’AMBITO DIE LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA PONTINA, DALLE 21.00 ALLE 06.00 DEL MATTINO TRA L’INCROCIO DI TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CON USCITA OBBLIGATORIA TOR DE’ CENCI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO FINO AL ...

