Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI, RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA-TERAMO, IN COMPLANARE ANCHE QUI TRAFFICO REGOLARE, IN DIREZIONEPERMANGONO I DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DAL BIVIO PER LA A24 A VIA SALARIA, IN DIREZIONE FORO ITALICO CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, UN INCIDENTE è LA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONEDIAMO UNO SGUARDO AI ...