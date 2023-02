Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE è LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SULL’AUTOSTRADA-TERAMO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, IN DIREZIONERIPERCUSSIONI POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST PER L’INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA TANGENZIALE EST, QUI CODE DAL BIVIO PER LA A24 E VIA SALARIA, IN DIREZIONE FORO ITALICO DIAMO ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA REGIONALEVITERBO, PER LASCIAR SPAZIO ALLE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 21 E DI DOMENICA ...