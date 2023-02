Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUGLI INCIDENTI SULLA A24, CODE TRA TIVOLI E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREZIONEALTRO INCIDENTE, SIAMO SULLA COMPLANARE DELLA A24, SONO RIMASTE COINVOLTE TRE VETTURE, CODE DA PONTE DI NONA A SETTECAMMINI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD, LA CIRCONE è REGOLARE TRA FIANONO E CASTELNUOVO DI PORTO, IN DIREZIONEFORTI DISAGI SULLA STATAL EPONTINA, CODE PER LAVORI DA POMEZIA CENTRO A VIA DI TRIGORIA, VERSOMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE ...