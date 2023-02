Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 GINA PANDOLFO BUON INIZIO SETTIMANA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DI: IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA GLI SVINCOLI A24 E NOMENTANA IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TOR VERGATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO APPUNTO DELLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO NELLA CAPITALE, NELLO SPECIFICO: CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DA TOR LUPARA AL RACCORDO ALTRE CODE INTERESSANO LA SALARIA E ...