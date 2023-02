Vi spiego perché (e come) l’Ucraina sconfiggerà la Russia. Parla Nathalie Tocci (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il dibattito sull’invio di carri e caccia in Ucraina è superato, la fase due della guerra in Ucraina poggia su tre temi: una ricostruzione, con l’Italia in campo, agganciata all’allargamento di Nato e Ue; una riorganizzazione dell’industria della difesa per un’era di guerra; la fine dell’illusione macroniana di un Putin disposto alla pace. Questo il sunto della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco secondo Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, che Formiche.net ha raggiunto al termine della due giorni di analisi e riflessioni. Dopo la conferenza di Monaco, quali passi in avanti ha fatto l’Occidente non solo sulla fase due della guerra in Ucraina, ma anche nella consapevolezza di una visione comune? A Monaco, Stati Uniti ed Europa hanno preso coscienza che sono finite tutte le illusioni e le possibili speranze interpretative ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il dibattito sull’invio di carri e caccia in Ucraina è superato, la fase due della guerra in Ucraina poggia su tre temi: una ricostruzione, con l’Italia in campo, agganciata all’allargamento di Nato e Ue; una riorganizzazione dell’industria della difesa per un’era di guerra; la fine dell’illusione macroniana di un Putin disposto alla pace. Questo il sunto della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco secondo, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, che Formiche.net ha raggiunto al termine della due giorni di analisi e riflessioni. Dopo la conferenza di Monaco, quali passi in avanti ha fatto l’Occidente non solo sulla fase due della guerra in Ucraina, ma anche nella consapevolezza di una visione comune? A Monaco, Stati Uniti ed Europa hanno preso coscienza che sono finite tutte le illusioni e le possibili speranze interpretative ...

