“Vi spiego come ci si muove sul luogo del crimine”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) I rapporti con gli investigatori, gli errori da non fare,trovare la pista giusta e perché non ci si improvvisa giornalisti d’inchiesta. Maurizio Licordari, inviato di Porta a Porta, tra gli ospiti della masterclass di videogiornalismo investigativo organizzata da The Newsroom Academy, ci spiega perché il lavoro sul campo è tutto per imparare a InsideOver.