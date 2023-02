Vestiti coordinati mamma-figlio | quali sono gli outfit più belli e dove trovarli

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Indossare gli stessiper sentirsi più simili o per ironia: questo è lo spirito che si cela dietro la scelta di(e papà) che acquistano e sfoggiano abiti dal taglio, colore, fantasia e ovviamente marchio identico a quello del proprio. I-figlia (e papà-ormai di gran tendenza, tanto da aver conquistato una nicchia di mercato non trascurabile. Indossati in diverse occasioni, dal servizio fotografico per Natale ai pigiama party in famiglia, ioggetto di attenzione anche da parte dei grandi brand che vi hanno dedicato delle intere collezioni. Nei negozi, ma soprattutto online, dunque, è possibile reperire facilmente dei ...