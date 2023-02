Verso Eintracht Francoforte-Napoli | Parolo | “I tedeschi devono avere paura degli azzurri”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione di DAZN, l’ex centrocampista della Lazio, Marco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di Champions League, tra l’e ildi Luciano Spalletti: “Sono molto curioso di vedere gliin Europa, mi piace il calcio che stanno proponendo ed ho la sensazione che idebbano, e non il contrario. Delle tre squadre italiane impegnate in Champions League le favorite sonoe Inter”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diego31883 : RT @DiMarzio: #UCL | Verso #EintrachtNapoli, #Glasner: 'Vogliamo passare il turno. Studio il #Napoli da mesi' - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #UCL | Verso #EintrachtNapoli, #Glasner: 'Vogliamo passare il turno. Studio il #Napoli da mesi' - DiMarzio : #UCL | Verso #EintrachtNapoli, #Glasner: 'Vogliamo passare il turno. Studio il #Napoli da mesi' - cn1926it : Verso l’#Eintracht, rifinitura per il #Napoli: terapie per #Raspadori. Le ultime - cmdotcom : #Napoli: la vigilia di #ChampionsLeague verso l'#Eintracht, ecco #Osimhen VIDEO -

... sempre più lanciatauno storico scudetto, è favorita anche per la sfida di Champions League contro i tedeschi dell'Francoforte. D'altronde per tutti i migliori siti italiani sicuri ...Da segnalare la reazione dell'ex, prima con un saluto ironico con la mano, poi per tre ... Tifosi dello Spezia che si rendono ancora con questo atto di razzismoKostic nonostante gli ...

Il Mattino- Verso Eintracht-Napoli: dalle probabili formazioni al ... GonfiaLaRete

Verso Eintracht-Napoli: prevista una buona parte di tifosi partenopei MondoNapoli

Eintracht-Napoli, probabili formazioni: azzurri in volo verso il sogno ilmattino.it

Napoli, la vigilia di Champions: ecco Osimhen, tante risate e ... Calciomercato.com

Champions, Napoli verso Francoforte: allenamento e poi partenza Corriere

L'auspicio è che sia l'incubo della difesa dell'Eintracht così come lo è stato nella fase a gironi di quelle del Liverpool e e dell'Ajax.L'ex calciatore azzurro ha parlato del momento che vive la squadra azzurra in vista della partita di Champions League di domani in Germania.