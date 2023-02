Verso Eintracht Francoforte-Napoli | Costacurta | “La squadra azzurra è la migliore in Europa | ma i tedeschi…”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Alessandro, ex difensore del Milan e attuale opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, dove esalta in particolare modo ildi Luciano Spalletti: “Non vorrei che possa passare come una sciocchezza, ma per approccio e atteggiamento ilè la più forte in. Ha un elemento che al momento manca a tutte le altre. La coralità in fase offensiva e in quella difensiva. Questo secondo me è stato il capolavoro vero che ha fatto Spalletti. In questo momento ilè più forte di Manchester City e tutte le altre”. Aspettando: “Glasner può mettere in difficoltà gli azzurri” Oliver Glasner, allenatore dell’...