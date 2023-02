Vela | i risultati dell’ottava giornata del Campionato Invernale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ostia – Si è disputata ieri nelle acque antistanti il Porto Turistico di Roma la penultimadi regate deld’altura di Roma, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino, in collaborazione con FIV e UVAI. Unapiacevole per gli appassionati di, con un vento medio e temperature gradevoli hanno caratterizzato l’ottava prova per la categoria Regata e la settima prova per i le imbarcazioni in categoria Crociera, Minialtura e Vele bianche. L’imbarcazione di 41 piedi Nautilus 41.12 di Pino Stillitano mantiene la vetta della classifica fra i Regata 1 a soli tre punti da “M.Art” di Edoardo Lepre che, con una lunghezza di appena 37 piedi, gode di un coefficiente a tempi compensati che la fa salire al secondo posto, con un buon distacco dall’Italia 11.98 “Geex” di Angelo ...