Vaccino anti-pneumococco e anti-Herpes zoster | a Mantova Open week

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute ) - Dal 21 al 25 febbraio, dalle 8 alle 14, al Grana Padano Arena di Mantova è in programma un'Open week dedicata alla vaccinazione pneumococcica e anti-Herpes zoster per tutti i soggetti mai vaccinati nati tra il 1952 e il 1958 compresi. L'accesso sarà libero e senza appuntamento; è necessario comunque munirsi di tessera sanitaria. Lo comunica l'Asst di Mantova. La vaccinazione pneumococcica - ricorda l'azienda socio-sanitaria territoriale - è una strategia utile per prevenire le malattie cosiddette pneumococciche (polmonite, meningite, artrite settica), conseguenti a un'infezione da Streptococcus pneumoniae. Rappresentano un notevole problema di salute pubblica, in quanto associate a elevata mortalità. Nell'adulto e ...

