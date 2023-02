Vaccini, Consulta: "Incostituzionale obbligo per militari se non indicate patologie da contrastare" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - E' Incostituzionale la norma di legge che assoggetta a obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative, senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 25 del 2023, relatore Nicolò Zanon. "Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso - si legge nella sentenza - che, all'esito della presente pronuncia, il comma 1 dell'art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare". L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - E'la norma di legge che assoggetta avaccinale ida impiegare in particolari condizioni operative, senza indicare leche si intendonoattraverso la profilassi vaccinale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 25 del 2023, relatore Nicolò Zanon. "Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso - si legge nella sentenza - che, all'esito della presente pronuncia, il comma 1 dell'art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare unvaccinale per il militare". L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere ...

