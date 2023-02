Vacanze in Sicilia | informazioni utili da conoscere

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Chi ha in programma di organizzare un viaggio indeve prima di tutto pensare al posto in cui soggiornare. Le strutture ricettive fra cui scegliere sono molteplici, grazie a ostelli e bed and breakfast, senza dimenticare resort e alberghi. Volendo un po’ di indipendenza, non c’è niente di meglio delle case, che non di rado sono delle vere e proprie ville con piscina. La scelta dell’una o dell’altra soluzione va effettuata tenendo conto non solo dei gusti personali, ma anche della posizione geografica del singolo alloggio a seconda dei luoghi che si è interessati a visitare e dei comfort di cui si vuol usufruire. Come raggiungere laAnche per un viaggio last minuteè indispensabile sapere come raggiungere la destinazione. Sono due i principali aeroporti a disposizione, vale a dire quello ...