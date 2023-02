“Usare la lezione Covid per l’emergenza pronto soccorso”: l’appello dell’internista (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono passati tre anni da quando a Codogno si scoprì il tampone positivo a Covid del paziente 1 d’Italia. Cinque giorni dopo “il primo caso Covid a Legnano. Era il 25 febbraio 2020, un collega medico era risultato per primo positivo all’infezione da Sars-CoV-2”. Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica dell’Asst Ovest Milanese e segretario generale Fism (Federazione delle società medico-scientifiche italiane), torna con la mente a quei giorni in cui il suo ospedale, come diverse strutture del Paese, si scontrò con la pandemia e, guardando al passato dal punto in cui siamo oggi, invita a utilizzare “l’esperienza della lotta alla pandemia per affrontare i nuovi bisogni, quali quelli del pronto soccorso”. L’esperto definisce le sue parole “libere riflessioni di chi ha lottato contro il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono passati tre anni da quando a Codogno si scoprì il tampone positivo adel paziente 1 d’Italia. Cinque giorni dopo “il primo casoa Legnano. Era il 25 febbraio 2020, un collega medico era risultato per primo positivo all’infezione da Sars-CoV-2”. Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica dell’Asst Ovest Milanese e segretario generale Fism (Federazione delle società medico-scientifiche italiane), torna con la mente a quei giorni in cui il suo ospedale, come diverse strutture del Paese, si scontrò con la pandemia e, guardando al passato dal punto in cui siamo oggi, invita a utilizzare “l’esperienza della lotta alla pandemia per affrontare i nuovi bisogni, quali quelli del”. L’esperto definisce le sue parole “libere riflessioni di chi ha lottato contro il ...

