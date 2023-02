Lo ha annunciato su Twitter il figlio dell'ex presidente. "Se i leader che abbiamo sono troppo spaventati, i veri leader si fanno avanti e riempiono quel vuoto", ha scritto DonaldJr. Dopo ...Non solo politica estera, però, questa settimana: Biden si è sottoposto a controlli medici in vista di2024. E tra i candidati del GOP, dopoc'è anche Nikki Haley A cura di Valentina ...

Usa, Trump visiterà luogo in cui è deragliato il treno tossico - Ultima Ora Agenzia ANSA

Usa, Trump visiterà luogo in cui è deragliato il treno tossico l'Adige

Usa, Trump visiterà luogo in cui è deragliato il treno tossico Alto Adige

Usa, Trump visiterà luogo in cui è deragliato il treno tossico La Prealpina

Usa Weekly News, Joe Biden: “Abbattere ogni possibile rischio per gli Stati Uniti” Sky Tg24

Donald Trump si recherà il 22 febbraio a East Palestine, la località dell'Ohio dove giorni fa è deragliato un treno carico di sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili. Lo ha annunciato su T ...Non c'è ancora la conferma che Joe Biden si ricandiderà alle presidenziali del 202 per il secondo mandato, e non si sa neanche se Donald Trump batterà i numerosi sfidanti alle primarie del partito ...