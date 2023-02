Usa l' auto come ariete per entrare come ariete in casa della fidanzata

(Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Prima le ha mandato una serie di messaggi minacciosi, poi nottetempo si è presentato ae perha usato la propriaper abbattere un palettorecinzione del cortile. Un giovane di 26 anni, di Luzzara è stato arrestato ieri notte a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dopo che la madreragazza, di fronte al tentativo di intrusione, ha chiamato il 112. La pattugliastazione di Reggiolo, arrivata sul posto, ha trovato il giovane ancora a bordo dell'. I militari sono stati dapprima insultati e minacciati e poi spintonati. Lo stesso trattamento è stato ...

La pattuglia della stazione di Reggiolo, arrivata sul posto, ha trovato il giovane ancora a bordo dell'. I militari sono stati dapprima insultati e minacciati e poi spintonati. Lo stesso ...194K unità) 14:30: Indice CFNAI (preced. - 0,51 punti) 16:30: Stoccaggi gas, settimanale (atteso - 109 Mld piedi cubi; preced. - 100 Mld piedi cubi) 17:00: Scorte petrolio, settimanale ...

Tesla, richiamo per 360 mila auto in Usa: «l’autopilota» non è sicuro Corriere della Sera

Usa, problemi alla guida autonoma: Tesla richiama 363 mila auto La Stampa

Tesla richiama 360.000 auto per errori nel software di guida automatica e aumenta i prezzi della Model Y in Cina Milano Finanza

Quali sono le auto che si guastano meno La classifica Usa 2023 Motor1 Italia

Usa l'auto come "ariete" per entrare a casa dell'ex: arrestato 26enne Gazzetta del Sud

Citroen Oli è un manifesto che anticipa il prossimo futuro delle auto elettriche: devono essere leggere, rapide da caricare e con una buona autonomia. Ecco ...Un 26enne è stato arrestato ieri notte a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ha anche dato una testata a un carabiniere per sfuggire alle manette ...