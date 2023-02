Uomini e Donne, Tina Cipollari chiude la conoscenza con il cavaliere Ivan, delusa da lui [VIDEO] (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Tina Cipollari sembrava intenzionata a conoscere Ivan, uno dei cavalieri del parterre che aveva dimostrato una certa attenzione per lei. Ma le cose non sono andate per il migliore dei modi. Vediamo insieme cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5,sembrava intenzionata a conoscere, uno dei cavalieri del parterre che aveva dimostrato una certa attenzione per lei. Ma le cose non sono andate per il migliore dei modi. Vediamo insieme cosa è successo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne. - RegLombardia : ??Alle donne e agli uomini che ogni giorno si fanno carico di difendere la salute delle persone: semplicemente grazi… - msgelmini : Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale. La #sanità è la vera emergenza, bisogna investire… - MarcoElliottOUT : @Sara43825426 L'unica cosa certa è mai niveo, anche non guardando uomini e donne so che è cosi - Vcs18597656 : RT @FeGozzz: A me Nicole dava sensazioni strane già quando si era presentata, e dopo il 'Di solito sono gli uomini a fare il primo passo, m… -