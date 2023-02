Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 02 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ma in oltre vent’anni dichi l’aveva mai vista Tina Cipollari con un sorrisone del genere, se non dopo una secta d’acqua gelida a Gemma Galgani o quando qualcuno dei partecipanti le portava qualche prelibatezza culinaria da casa? Notare lei, sempre così diretta e disinvolta di fronte alle telecamere, arrossire imbarazzata davanti a Ivan perché “per la prima volta non so cosa dire!” mi stava regalando emoSSSioni che manco il Trono classico, ormai. E mentre l’iconico spin off mariano che andavo immaginando da quando l’opinionista s’era messa a indagare sulle proprietà terriere dell’ormai botolato Claudio Falghera si stava per materializzare pixel su televisore, quel bambacione di Ivan ha mandato tutto in fumo anzitempo. Eccheccavolo, oh! Ma quando gli (e CI, soprattutto…) ricapita? Perché se quella con Claudio era ...