Uomini e Donne | Gianni Sperti “sceglie” Alice Barisciani | lei scappa | lui la rincorre

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta domenica 19 febbraio 2023, si è parlato a lungo del trono di Federico Nicotera e a un certo punto Alice Barisciani è scoppiata a piangere ed è scappata dallo studio. A questo punto l'opinionista Gianni Sperti ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto: ha letteralmente inseguito la corteggiatrice tra lo stupore del pubblico e della stessa Maria De Filippi. Uomini e Donne anticipazioni, Carola Carpanelli si dichiara a Federico Nicotera Come sappiamo dalle anticipazioni disponibili sul web in merito all'ultima registrazione di Uomini e Donne, Carola Carpanelli ha scritto a Federico Nicotera una lettera nella quale si dichiarava, ammettendo così di ...

