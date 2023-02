Uomini e Donne | anticipazioni oggi 20 febbraio 2023 | Alessandro e Pamela | ultime news su Ivan e Armando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Inizia una nuova settimana e nulla cambia per i telespettatori affezionati di Canale 5. Anzi, anche, come sempre, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di, il dating show più amato e seguito di sempre. Tra storie d’amore, conoscenze interrotte, scontri e dame e cavalieri del parterre che sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi. Così come i giovani tronisti. Macosa succederà nel salotto televisivo? Maria De Filippi su chi punterà i riflettori? Ecco tutte lelasciano insiemeStando alle, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni suclassicoeover,si ...