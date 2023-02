Unesco Cities Marathon FVG. Domenica 26 febbraio

Leggi su udine20

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’attesa sta per finire.26torna ai nastri di partenza l’FVG, la maratona delle città dell’. L’ultima edizione si era svolta il 31 marzo del 2019, poi è arrivata la pandemia e per tre anni non si è più corso lungo le strade tra Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. L’FVG torna, per l’edizione numero 8, con un percorso nuovo di zecca, con partenza e arrivo a Palmanova e transito per Aquileia. Mentre Cividale del Friuli, per quest’anno, ha ospitato la “vernice” ufficiale dell’evento, svoltasi questa mattina in municipio. L’FVG, anche nel 2023, non sarà soltanto la gara sulla distanza regina ...