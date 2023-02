Un'altra forte scossa di terremoto tra Turchia e Siria: edifici crollati e feriti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora un forte terremoto, ancora paura tra Turchia e Siria. Una scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata oggi, 20 febbraio, con epicentro nella provincia dell'Hatay. Si tratta di una delle aree già colpite dal sisma dello... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora un, ancora paura tra. Unadi magnitudo 6.4 è stata registrata oggi, 20 febbraio, con epicentro nella provincia dell'Hatay. Si tratta di una delle aree già colpite dal sisma dello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: «Abbiamo preso un'altra forte decisione per proteggere il nostro Stato… - ele9061 : RT @MaraFranchini8: Altra forte scossa di terremoto in Turchia, povera gente, speriamo non abbia fatto altre vittime, situazione alquanto t… - be_marconi : RT @petunianelsole: Un'altra forte scossa di terremoto in Turchia. - Dandrea8D : Sarebbero 2 le scosse forti, una 5.8 e l’altra più forte 6.4 MeteoNews 24 @infonesh - MaraFranchini8 : Altra forte scossa di terremoto in Turchia, povera gente, speriamo non abbia fatto altre vittime, situazione alquan… -