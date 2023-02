Una Voce per San Marino 2023: tra i 106 semifinalisti Deborah Iurato, Roy Paci, Massimo Di Cataldo (con la iena Andrea Agresti) e ancora Francesco Monte (Di lunedì 20 febbraio 2023) Francesco Monte al GFVIP La corsa di Una Voce per San Marino è ufficialmente incominciata. Stasera, alle 22.00 su San Marino RTV, prenderanno il via le cinque semifinali della seconda edizione del concorso, in cerca di un candidato da presentare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. 106 concorrenti per 22 posti in finale, prevista per sabato 25 febbraio 2023. Come è già accaduto lo scorso anno, in lizza anche cantanti e volti noti della televisione nostrana. Oltre ai ritorni di Alessandro Coli e Francesco Monte, che lo scorso anno si sono classificati al secondo e al quinto posto, nel cast dei 106 semifinalisti spiccano infatti Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11, Deborah ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 febbraio 2023)al GFVIP La corsa di Unaper Sanè ufficialmente incominciata. Stasera, alle 22.00 su SanRTV, prenderanno il via le cinque semifinali della seconda edizione del concorso, in cerca di un candidato da presentare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. 106 concorrenti per 22 posti in finale, prevista per sabato 25 febbraio. Come è già accaduto lo scorso anno, in lizza anche cantanti e volti noti della televisione nostrana. Oltre ai ritorni di Alessandro Coli e, che lo scorso anno si sono classificati al secondo e al quinto posto, nel cast dei 106spiccano infatti Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11,...

