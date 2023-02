Una ragazza polacca crede di essere Maddie McCann | chiede il test del DNA

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Unadi, la bambina rapita e uccisa nel 2007. Oraildel DNA Unadi nome Julia ha chiesto aiuto attraverso i social perché sostiene di, la bambina inglese di quasi quattro anni svanita nel nulla nel 2007. Per la sua scomparsa fu ritenuto responsabile un uomo tedesco, Christian Brueckner, quarantatreenne già accusato di stupro e pedofilia e tuttora in carcere con l’accusa di aver ucciso la bambina, ma il corpo dinon è mai stato trovato. Questo ha fatto sempre sperare nella possibilità che la bambina sia ancora viva. Adesso una giovane ...

Adriano fotografato conrossa fuoco. La moglie imbestialita: 'Firma il divorzio, idiota!' A far traboccare la goccia dal vaso è stata la festa che Adriano ha organizzato venerdì 17 ...Laè morta sul colpo , mentre gli altri passeggeri sono stati trasportati in ospedale in ... Intorno all'e mezza di notte,Nissan Micra , guidata da26enne, si è scontrata sulla Sr53 ...

Ruba una borsa ad una ragazza, straniero arrestato dai carabinieri latinaoggi.eu

San Nicolò piange Sara Tu: «Una ragazza dolcissima, impossibile non amarla» IlPiacenza

Incidente a Villorba. Schianto sulla Pontebbana: feriti una ragazza e 4 ragazzi, uno è gravissimo Foto ilgazzettino.it

Maddie, spunta una ragazza dalla Germania: «Sono io, ecco le prove». E posta un video su Instagram con foto e ilmessaggero.it

"Sono Maddie McCann". Spunta una ragazza che dice di essere la bimba scomparsa ilGiornale.it

Nikita Pelizon ha una cotta per Luca Onestini che però non ricambia. I due protagonisti del Gf Vip sono stati spesso protagonisti di molte liti, stavolta però l'ex tronista ...L’Italia in gara con Disco Boy. Il regista Abbruzzese: “L’idea centrale è che la forza fisica può andare insieme alla fragilità” ...