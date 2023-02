Un tribunale speciale per i crimini russi in Ucraina? Le proposte di Lattanzi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Già dalle prime settimane dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, alcuni c.d. opinionisti hanno sostenuto la necessità dell’istituzione, secondo il modello precedente dei Tribunali militari di Norimberga e Tokyo, di un tribunale penale speciale per i “crimini internazionali” 1 di cui venivano accusati i membri delle Forze armate e delle milizie russe sul territorio ucraino (di seguito “i crimini russi”). Essi forse ignoravano che la precedente Procuratrice della Corte penale internazionale (Cpi) aveva da tempo avviato la c.d. analisi preliminare sui crimini di guerra, crimini contro l’umanità ed eventualmente atti di genocidio commessi da chiunque – sia esso russo, ucraino o di altra nazionalità – sul territorio ucraino a partire ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Già dalle prime settimane dell’invasione dell’da parte della Federazione russa, alcuni c.d. opinionisti hanno sostenuto la necessità dell’istituzione, secondo il modello precedente dei Tribunali militari di Norimberga e Tokyo, di unpenaleper i “internazionali” 1 di cui venivano accusati i membri delle Forze armate e delle milizie russe sul territorio ucraino (di seguito “i”). Essi forse ignoravano che la precedente Procuratrice della Corte penale internazionale (Cpi) aveva da tempo avviato la c.d. analisi preliminare suidi guerra,contro l’umanità ed eventualmente atti di genocidio commessi da chiunque – sia esso russo, ucraino o di altra nazionalità – sul territorio ucraino a partire ...

