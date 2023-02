Un prelievo per terapia mirata contro il cancro, per 8mila pazienti biopsia liquida possibile (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un prelievo di sangue per scegliere la cura mirata contro il cancro. Si stima che siano oltre 8mila ogni anno, in Italia, i pazienti con tumore del polmone candidati a essere sottoposti a biopsia liquida per individuare la terapia più efficace. Ma il numero di persone colpite da una neoplasia che potranno beneficiare della metodica, in un futuro non lontano, è destinato ad aumentare in modo esponenziale. La ricerca, infatti, apre “prospettive rivoluzionarie” nell’impiego della biopsia liquida che sono riassunte in un libro – ‘Liquid Biopsy. New Challenges in the Era of Immunotherapy and Precision Oncology’, di Antonio Russo, Ettore Capoluongo, Antonio Galvano, Antonio Giordano. Edizioni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Undi sangue per scegliere la curail. Si stima che siano oltreogni anno, in Italia, icon tumore del polmone candidati a essere sottoposti aper individuare lapiù efficace. Ma il numero di persone colpite da una neoplasia che potranno beneficiare della metodica, in un futuro non lontano, è destinato ad aumentare in modo esponenziale. La ricerca, infatti, apre “prospettive rivoluzionarie” nell’impiego dellache sono riassunte in un libro – ‘Liquid Biopsy. New Challenges in the Era of Immunotherapy and Precision Oncology’, di Antonio Russo, Ettore Capoluongo, Antonio Galvano, Antonio Giordano. Edizioni ...

