Un popolo baciato dal sole mattutino | presente e unito per l’Atalanta nonostante l’amara sconfitta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dal ricordo di Chicco Pisani al sostegno continuo in uno stadio praticamente esaurito: il tifo durante Atalanta-Lecce Unnerazzurrodaldi una domenica, purtroppo, amara sul campo.la si ama sempre e ovunque, anche quando si presenta l’orario più complicato: soprattutto se parliamo delle 12:30 dove i segni della nottata precedente sono ancora da smaltire (si tratta pur sempre del sabato sera). Si sente aria di coreografia a tema rammentando la scomparsa avvenuta il 12 febbraio 1997 di Chicco Pisani e Alessandra Midali, racchiudendo il ricordo in due coreografie nerazzurre: la Nord presenta uno striscione dedicato ad essi, così come la Sud che fa da contorno con bandiere e striscioni a due aste con il logo della Dea: considerando anche uno stadio che si presentava pieno (anche per la ...