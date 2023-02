Un americano, un francese e un'italiana, come nelle barzellette ma assieme per un tema importante (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mickey Rourke (71), Anthony Delon (59) ed Elisabetta Pellini (48). Questo originale gruppo di attori forma il cast del prossimo film di Ciprian Mega, 21 rubini, attualmente in produzione in Romania. Il regista – e prete ortodosso rumeno – nato nel 1985 racconterà una storia molto attuale sui risvolti intorno al trattato di Schengen e i rapporti tra Europa e Russia, e la mobilitazione della chiesa ortodossa (rumena) in soccorso della popolazione ucraina per la lotta dalla liberazione dell’influenza russa. Mickey Rourke: film, amori e stravizi guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mickey Rourke (71), Anthony Delon (59) ed Elisabetta Pellini (48). Questo originale gruppo di attori forma il cast del prossimo film di Ciprian Mega, 21 rubini, attualmente in produzione in Romania. Il regista – e prete ortodosso rumeno – nato nel 1985 racconterà una storia molto attuale sui risvolti intorno al trattato di Schengen e i rapporti tra Europa e Russia, e la mobilitazione della chiesa ortodossa (rumena) in soccorso della popolazione ucraina per la lotta dalla liberazione dell’influenza russa. Mickey Rourke: film, amori e stravizi guarda le foto Leggi anche ...

