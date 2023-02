Ultimi tagliandi a disposizione, fischio d’inizio alle 21:00. Cancelli aperti dalle 19:00: tutte le raccomandazioni per i tifosi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sarà una notte speciale: mercoledì San Siro si vestirà di nerazzurro per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. alle 21:00 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Un match che vedrà una cornice di pubblico, come sempre, unica: il Meazza sarà tutto esaurito, con una esigua quantità di tagliandi ancora disponibile online.ULTIME DISPONIBILITÀ SU INTER.IT/TICKETSCancelli aperti Dalle 19:00In virtù della massiccia affluenza di pubblico l’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, per completare le procedure di controllo all’ingresso. L’apertura dei Cancelli è prevista per le 19:00: il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sarà una notte speciale: mercoledì San Siro si vestirà di nerazzurro per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.21:00 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Un match che vedrà una cornice di pubblico, come sempre, unica: il Meazza sarà tutto esaurito, con una esigua quantità diancora disponibile online.ULTIME DISPONIBILITÀ SU INTER.IT/TICKETS19:00In virtù della massiccia affluenza di pubblico l’invito per tutti iè quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al, per completare le procedure di controllo all’ingresso. L’apertura deiè prevista per le 19:00: il ...

