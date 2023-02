Ultime Notizie Serie A: infortuni, Pasalic verso il ritorno, Arnautovic ancora fermo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Atalanta, Pasalic verso il recupero e mette il Milan nel mirino Migliorano le condizioni del centrocampista croato dell’Atalanta, che punta a rientrare contro il Milan Bologna, Arnautovic alle prese con i problemi all’anca: ancora si sa quando rientrerà Il Bologna dovrà fare a meno di Arnautovic per la sfida contro l’Inter: lesione all’otturatore destro dell’anca. Milan, le condizioni di Maignan Il Milan potrebbe riabbracciare Mike Maignan in allenamento, il francese poi dovrà lavorare per ritrovare la miglior condizione. Napoli, aumenta il valore di Kvaratskhelia L’esterno georgiano degli azzurri continua a stupire e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Atalanta,il recupero e mette il Milan nel mirino Migliorano le condizioni del centrocampista croato dell’Atalanta, che punta a rientrare contro il Milan Bologna,alle prese con i problemi all’anca:si sa quando rientrerà Il Bologna dovrà fare a meno diper la sfida contro l’Inter: lesione all’otturatore destro dell’anca. Milan, le condizioni di Maignan Il Milan potrebbe riabbracciare Mike Maignan in allenamento, il francese poi dovrà lavorare per ritrovare la miglior condizione. Napoli, aumenta il valore di Kvaratskhelia L’esterno georgiano degli azzurri continua a stupire e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Ucraina ultime notizie. Kiev: respinti attacchi russi a Kharkiv, Lugansk e Donetsk. ?? La Cina valuta di fornire… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Biden in visita a Kiev. ?? #WangYi a #Kuleba, #Cina non vuole guerra prolungata. ? Tutt… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Usa contro Cina per armi a Putin. Zelensky: aspettiamo Meloni. LIVE - marcelo_zala : @mikelefaust Dalle ultime notizie si dice intorno al 15 marzo - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (20/02/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -