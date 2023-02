Ultime Notizie Roma del 20-02-2023 ore 19:10 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana of Esther in apertura di giornale il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha lasciato da poco Chi è per riferisce il punto della Casa Bianca oggi visita a sorpresa biden è arrivato prima di anniversario dell’invasione immagini diffuse sui social hanno ripreso il presidente americano insieme a zielinski nel centro della capitale vicino alla cattedrale di San Michele lei che tutti gli ucraini signor presidente riguardo al mondo il significato della parola coraggio ha detto biden sarò con voi per il tempo che serve aggiunto Putin ha lanciato la sua invenzione quasi un anno fa pensava che l’Ucraina possiede bolle che l’occidente fosse / Pensava di poter avere la meglio su di noi ma si sbagliava parole del Presidente in una dichiarazione rilasciata alla Casa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana of Esther in apertura di giornale il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha lasciato da poco Chi è per riferisce il punto della Casa Bianca oggi visita a sorpresa biden è arrivato prima di anniversario dell’invasione immagini diffuse sui social hanno ripreso il presidente americano insieme a zielinski nel centro della capitale vicino alla cattedrale di San Michele lei che tutti gli ucraini signor presidente riguardo al mondo il significato della parola coraggio ha detto biden sarò con voi per il tempo che serve aggiunto Putin ha lanciato la sua invenzione quasi un anno fa pensava che l’Ucraina possiede bolle che l’occidente fosse / Pensava di poter avere la meglio su di noi ma si sbagliava parole del Presidente in una dichiarazione rilasciata alla Casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Ucraina ultime notizie. Kiev: respinti attacchi russi a Kharkiv, Lugansk e Donetsk. ?? La Cina valuta di fornire… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Biden in visita a Kiev. ?? #WangYi a #Kuleba, #Cina non vuole guerra prolungata. ? Tutt… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Usa contro Cina per armi a Putin. Zelensky: aspettiamo Meloni. LIVE - Mirko41291867 : RT @AngeloGrazio: @vane___96 @Tiarossi2 Sono notizie per destabilizzare l'ambiente... Come le ultime intercettazioni che non c'entravano nu… - TuttoASRoma : PRIMAVERA Guidi: “Momento un po’ così” (TESTO)(VIDEO) -