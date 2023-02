Ultime Notizie Roma del 20-02-2023 ore 14:10 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio parte oggi confronto tra governo e rappresentanti delle banche delle imprese dei costruttori sul decreto che ha bloccato la cessione dei crediti fiscali di bonus edilizi a partire da superbonus alle 16:30 sono stati convocati a Palazzo Chigi rappresentanti Abi cassa depositi e prestiti e stage il governo ha posto la fiducia sul decreto legge carburanti che viene votata Oggi alla camera il voto finale sul provvedimento arriverà invece nella giornata di domani testo poi passerà all’esame del Senato dall’Italia abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti quindi il sostegno della meloni non è cambiato la ringrazio e l’aspetto in Ucraina così dice zielinski oggi a Bruxelles in riunione dei ministri degli esteri europei concludeva che hai ricevuto dal commissario vorrei che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio parte oggi confronto tra governo e rappresentanti delle banche delle imprese dei costruttori sul decreto che ha bloccato la cessione dei crediti fiscali di bonus edilizi a partire da superbonus alle 16:30 sono stati convocati a Palazzo Chigi rappresentanti Abi cassa depositi e prestiti e stage il governo ha posto la fiducia sul decreto legge carburanti che viene votata Oggi alla camera il voto finale sul provvedimento arriverà invece nella giornata di domani testo poi passerà all’esame del Senato dall’Italia abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti quindi il sostegno della meloni non è cambiato la ringrazio e l’aspetto in Ucraina così dice zielinski oggi a Bruxelles in riunione dei ministri degli esteri europei concludeva che hai ricevuto dal commissario vorrei che ...

