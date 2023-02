Ultime Notizie Roma del 20-02-2023 ore 13:10 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ambiente lancia l’allarme siccità neve dimezzato sulle Alpi Laghi e fiumi in forte sofferenza quasi in secca come la scorsa estate corsi d’acqua che hanno raggiunto uno stato di severità idrica media in tre delle 7 autorità di distretto del fiume Po dell’Appennino settentrionale dell’Appennino centrale e il quadro delineato dall’Associazione ambientalista che sottolinea come sia preoccupante la carenza di neve con il 53% in meno sull’arco Alpino e poi già in secca con un deficit del 61% Legambiente Lancia quindi un appello al governo meloni indicando le priorità per una strategia Nazionale idrica attentato di difendersi dalla mi ci dia de La madre che la colt all’improvviso rincasando nel primo pomeriggio di sabato 18 febbraio a soli a Oristano alla fine caduta priva di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ambiente lancia l’allarme siccità neve dimezzato sulle Alpi Laghi e fiumi in forte sofferenza quasi in secca come la scorsa estate corsi d’acqua che hanno raggiunto uno stato di severità idrica media in tre delle 7 autorità di distretto del fiume Po dell’Appennino settentrionale dell’Appennino centrale e il quadro delineato dall’Associazione ambientalista che sottolinea come sia preoccupante la carenza di neve con il 53% in meno sull’arco Alpino e poi già in secca con un deficit del 61% Legambiente Lancia quindi un appello al governo meloni indicando le priorità per una strategia Nazionale idrica attentato di difendersi dalla mi ci dia de La madre che la colt all’improvviso rincasando nel primo pomeriggio di sabato 18 febbraio a soli a Oristano alla fine caduta priva di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Ucraina ultime notizie. Kiev: respinti attacchi russi a Kharkiv, Lugansk e Donetsk. ?? La Cina valuta di fornire… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Biden in visita a Kiev. ?? #WangYi a #Kuleba, #Cina non vuole guerra prolungata. ? Tutt… - Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - VesuvioLive : Angela Celentano, generale: “Ho ricevuto i campioni. Tra qualche ora i risultati del Dna” - PianetaMilan : Via alla #XFL, la nuova lega di #football di #Cardinale e '#TheRock' - #RedBird @acmilan #ACMilan #Milan… -