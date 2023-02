Ultime Notizie Roma del 20-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto da Francesco Vitale parte oggi il confronto tra governo e rappresentanti delle banche delle imprese dei costruttori sul decreto che ha bloccato la cessione dei crediti fiscali dei bonus edilizi a partire dal superbonus alle 16:30 sono stati convocati a Palazzo Chigi rappresentanti via bigatta depositi e prestiti e stage ancora sull’economia oggi alla camera si vota la fiducia posta dal governo sul decreto legge i carburanti che viene appunto votate voto finale sul provvedimento arriverà invece nella giornata di domani il testo poi passerà all’esame del Senato dall’Italia abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti quindi il sostegno della meloni non è cambiato la ringrazio e l’aspetto in Ucraina così zielinski oggi a Bruxelles in riunione dei ministri degli esteri europei con cui lei ma che sarà ricevuto dal commissario ...