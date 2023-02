Ue | Meloni | con Morawiecki stessa idea | vogliamo gigante politico

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Con il premier polacco Mateusz"c'è anche una amicizia personale che portiamo avanti da anni, abbiamo un'molto simile e compatibile su come debba essere l'Ue come attore globale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : 8 squadristi malmenano 2 liceali di sinistra a Firenze. Una spedizioncina punitiva che Fratelli d'Italia, partito d… - Giorgiolaporta : Ci sono dei 'bravi ragazzi' dei #CentriSociali della rossa Emilia che stanno scherzando con l'omicidio della… - MarcoFattorini : Meloni: «Ora questo governo va alla guerra contro le occupazioni abusive, cominciamo con gli sgombri». Quindi anche Casapound? - LucaSebastiani_ : Anche Morawiecki ha ribadito l'asse con il governo Meloni: 'Vogliamo un'Europa forte, che possa essere un attore gl…

...il sostegno finanziario, militare e umanitario. L'Ucraina sa di poter contare su di noi a 360 gradi. L'Ucraina può contare sull'Italia, ci siamo stati e ci saremo". Così il premier Giorgia,...Un breve incontrola stampa dalla Polonia, dopo che la presidente del consiglio Giorgiaha discussoil premier polacco Mateusz Morawieck. C'è l'Ucraina in primo piano: "Il governo italiano e quello polacco forniscono insieme le armi, abbiamo parlato dei futuri rifornimenti di ...

