Ue - 20: la fiducia dei consumatori è ancora in ripresa (Di lunedì 20 febbraio 2023) A febbraio l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia ha registrato il quarto rialzo consecutivo crescendo di 1,7 punti nell'Eurozona e di 1,5 punti nell'insieme Ue. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) A febbraio l'indice che misura ladeinelle prospettive dell'economia ha registrato il quarto rialzo consecutivo crescendo di 1,7 punti nell'Eurozona e di 1,5 punti nell'insieme Ue.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgio_gori : Se siete stanchi di una sanità “o paghi o aspetti”, dei treni sempre in ritardo, di case popolari gestite male; se… - sbonaccini : Superato il 54% dei voti tra gli iscritti: grazie per la fiducia! Per costruire il nuovo PD c’è bisogno della vos… - SusannaCeccardi : Con le bellissime vittorie di oggi, salgono a 15 le regioni amministrate dal cdx in Italia. La Lega guadagna punti… - MassimoChiaram7 : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la nostra @EmmaPavanelli in dichiarazione di voto sulla fiducia al Decreto sulla trasparenza dei p… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #Camera Sì della #Lega alla fiducia, #Toccalini: 'Voteremo con orgoglio la fiducia, saremo sempre a difesa delle nostre i… -