Ucraina | Zelensky ringrazia l’Italia | “Supporto da parte di Armani | Milan e altri club di Serie A”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato un videomessaggio proiettato durante la serata benefica “United for Ukraine” ao. “Noi vinceremo,, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino. Lo scorso anno è stato uno dei più difficili della storia dell’indipendente e uno dei più difficili nella storia europea ma il nostro destino è vincere. Evincerà con noi e con tutti coloro che sostengono il nostro popolo e la nostra lotta. Grazie a tutti voi per l’aiuto, ringrazio l’intera comunità italiana: Giorgio, ildiA per il loro continuoall’nella nostra lotta per la libertà e ricorderemo sempre il vostro ...