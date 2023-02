Ucraina | Zelensky “Meloni donna forte” Berlusconi? “Gli mando vodka”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo più forti di un anno fa. I russi invece sono più deboli”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, che alla vigilia dell'incontro con la premier Giorgia, si è fatto intervistare dal Corriere della Sera, da Repubblica e da Il Sole 24 Ore. “Noi combattiamo per difendere le nostre case, abbiamo scelto l'Europa, Vogliamo difendere la democrazia e la nostra libertaà” ha aggiunto. Secondo il leader ucraino il premier francesce Macron perde tempo a cercare un dialogo con Putin: “Sono arrivato alla conclusione per cui non siamo in grado di cambiare l'atteggiamento russo. Se hanno deciso di isolarsi nel segno della ricostruzione del vecchio impero sovietico non possiamo farci nulla” ha detto. Oltre a ritenersi convinto che Giorgiasaprà tenere unito il Paese nella posizione a favore ...

La pace in 10 punti proposta da non ha trovato terreno fertile a est, probabilmente a causa della richiesta di ripristino dell'unità territoriale dell' che la Russia non sembra ...

