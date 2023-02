Ucraina, Zelensky “Il 2023 sarà l’anno della vittoria” (Di lunedì 20 febbraio 2023) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – “Il 2023 sarà l’anno della vittoria”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, volato oggi a sorpresa a Kiev. “Il presidente Biden e tutti i nostri partner continuano a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vincere”, ha aggiunto. “Siamo rimasti in contatto costante durante quest’anno e questa visita è estremamente importante, in questo periodo in cui stiamo combattendo per la nostra libertà, per la libertà del mondo”, ha detto Zelensky. “Siamo grati agli Stati Uniti per il loro sostegno, per il livello di cooperazione nella settimana dell’anniversario della nostra lotta contro l’aggressione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) KIEV () (ITALPRESS) – “Il”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrnel corso dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, volato oggi a sorpresa a Kiev. “Il presidente Biden e tutti i nostri partner continuano a fare tutto il possibile per aiutare l’a vincere”, ha aggiunto. “Siamo rimasti in contatto costante durante quest’anno e questa visita è estremamente importante, in questo periodo in cui stiamo combattendo per la nostra libertà, per la libertà del mondo”, ha detto. “Siamo grati agli Stati Uniti per il loro sostegno, per il livello di cooperazione nella settimana dell’anniversarionostra lotta contro l’aggressione ...

