Ucraina | Zelensky | “Grazie Italia | vincere è nostro destino”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Noi vinceremo, Ucraina, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino". Lo dice Volodymyr Zelensky in un videomessaggio proiettato nel corso della cena di gala all'hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin. La serata è organizzata da United Onlus, che con l'ex pallone d'oro ucraino Andriy Shevchenko ha dato vita a United for Ukraine per raccogliere aiuti per sostenere la resistenza di Kiev all'invasione russa, anche con la collaborazione del mondo dello sport. Tra le personalità presenti, i ministri del Turismo, Daniela Santanchè, e dello Sport, Andrea Abodi. "Lo scorso anno -dice il presidente ucraino, introdotto da un breve intervento di Shevcenko- è stato uno dei più difficili della storia

