AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, è a Kiev. Il capo della Casa Bianca ha fatto unaa sorpresa nella capitalein vista del primo anniversario dell'invasione russa. Il presidente è stato fotografato, accanto al leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a piazza Mikhailovskaya.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in unaa sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione. Lo mostrano immagini diffuse sui social, ...nel centro della capitale,...

Ucraina, la diretta - Biden in visita a sopresa a Kiev. Pechino smentisce Usa: "Non diamo armi a Mosca" Il Fatto Quotidiano

Biden è arrivato in visita in Ucraina WIRED Italia

Ucraina, visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev - sardiniapost SardiniaPost

Ucraina, visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev Gazzetta di Parma

Ucraina, visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev BlogSicilia.it

Non solo armi. In Ucraina si registrano anche diverse necessità legate alla domanda di salute della popolazione. Ad un anno di distanza dall'inizio del conflitto causato dall'invasione della Russia, s ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 20 febbraio. A Monaco la Nato e i Paesi del G7 hanno ribadito il sostegno anche militare a Kiev. Zelensky intanto ringrazia il governo Meloni, con ...