Ucraina, visita a sorpresa di Biden a Kiev. La protesta di Mosca: «È una provocazione» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Joe Biden ha lasciato Kiev al termine della visita di Stato più strana di sempre. La missione del presidente americano è stata infatti tenuta segreta fino all'ultimo. Nell'imminenza del primo anniversario dell'invasione, Mosca avrebbe potuto reagire in maniera inconsulta alla notizia. Prudenza giustificata, dal momento che più di una voce si è levata all'interno della Duma (il parlamento russo) contro quella che è stata bollata come una «provocazione» americana. La Casa Bianca non ha trascurato alcun dettaglio per la sicurezza di Biden. Secondo la Cnn, i giornalisti che hanno viaggiato sull'Air Force One con il presidente hanno dovuto rinunciare agli smartphone. Biden era diretto in Polonia Ridotto all'osso anche l'entourage al seguito di Biden: con ...

